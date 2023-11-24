Mobilya fabrikasında yangın: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Konya’da bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında yayılan kimyasal madde kokusundan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 21:28
Mobilya fabrikasında yangın: 5 işçi hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri fabrika içerisinde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

İŞÇİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yangın sırasında imalatta kullanılan kimyasal maddenin kokusundan etkilenen 5 işçi olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken soruşturma başlatıldı.


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