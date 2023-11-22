Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
Gaziantep'teki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
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