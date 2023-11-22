Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!

Gaziantep'teki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

AA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 08:30
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
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KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.


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