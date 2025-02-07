'Kablo hırsızlığı' operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

'Kablo hırsızlığı' operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:45

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

22 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 bin metre enerji nakil hattı kablosu çaldığı iddia edilen 22 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #hırsızlık #kablo hırsızı

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