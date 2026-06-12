‘Kabul edilemez bir müdahale’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Ulus’ta bir kıraathanede emekliler ve yurttaşlarla bir araya geldikten sonra Ulus Hali’ni ziyaret etti. Dervişoğlu, yurttaşların ekonomik sıkıntılarını dinledi, ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıraathanede söz alan emekliler, maaşlarının kira ve temel ihtiyaçlara dahi yetmediğini anlattı. “Türkiye’nin ilk kurtulması gereken şey Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye tarif edilen ve her geçen gün tek adam rejimine evrilen bu düzendir” diyen Dervişoğlu, “Türkiye bundan kurtulmadan dertlerinden kurtulamaz. Meclis’in denetim yetkisi zayıflatıldı. Ne kabineyi ne de hükümetin icraatlarını etkin şekilde sorgulayabiliyoruz. Denge ve denetim mekanizmaları çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin CHP’de devam eden kurultay ve yargı sürecine ilişkin sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, yaşananları yalnızca CHP’nin iç meselesi olarak görmediğini söyledi. Siyasi partilere yönelik yargı müdahalesinin demokratik açıdan sorunlu olduğunu belirten Dervişoğlu, “Bir siyasi partinin üç yılı aşkın süre önce yaptığı kongreye bugün mahkeme kararıyla müdahale edilmesi demokrasiyi zedeler” dedi.