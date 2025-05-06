Kabus geri döndü… 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:21

Güncelleme: 06.05.2025 - 16:26

Hava sıcaklıkların yeniden artmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riski yeniden arttı. Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat gibi illerde kene vakaları hızla yükselişe geçti.

Kene vakalarında yanlış uygulamaların ölümcül sonuçlar doğurabileceğini Prof. Dr. İlhan Çetin, vücuda yapışan kenenin uzman bir kişi tarafından çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

'KENELER BAŞKA İLLERE TAŞINABİLİR'

Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte kene vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Çetin şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber büyük ve küçükbaş hayvan hareketliliği başlamaktadır. Özellikle Orta Anadolu bölgesinden ve Doğu Anadolu bölgesinden, Batı illerimize doğru kurbanlık hayvanların hareketliliği söz konusu. Bu süreçte, hayvanların üzerindeki keneler hayvanlarla beraber başka illere taşınabilir. Bu noktada il tarım müdürlüklerine önemli görevler düşmektedir."

'HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLAR EN RİSKLİ GRUPTA'

‘Hem ilimizde hem de çevre illerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı vakaları görülmeye başlamıştır’ diye belirten Çetin şunları söyledi:

"Bu dönemde alınacak birtakım önlemler ve tedbirler kene sayısını azaltmak açısından önem arz etmektedir. Keneyle yapılan mücadele, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla da mücadelenin yolunu aşmak demektir. Risk grupları içerisinde de yer alan hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvanların üzerlerinde kene görmeye başladıkları andan itibaren keneyle mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Bu konuda çok sayıda etkili ilaç bulunuyor."

'HAYATLARINI KAYBEDEBİLİRLER'

Kenelerin kolay fark edilmesi için açık renkli kıyafetler giyilmesini öneren Çetin, ‘İnsanlar üzerine yapışmış, ısırmış olan keneleri kendileri çıkartmaya çalışıyor. Üzerine sigara basmak ve kolonya dökmek gibi keneyi rahatsız ederek çıkartma yöntemleri uyguluyorlar. Bu tür yöntemler uygulandığında keneler kusmak suretiyle vücutlarındaki virüsü daha yoğun bir şekilde insan vücuduna vermektedir. Bu insanların hasta olma ihtimalleri yükselmekle birlikte ölme oranlarının da çok daha yüksek olduğunu bilmekteyiz. Mutlaka bir sağlık personeli tarafından kene tedavisinin yapılmasında fayda vardır. Yanlış uygulamalar insanları ciddi sıkıntılara sokabilir ve hayatlarını kaybetmelerine sebebiyet verebilir’ diyerek uyardı.