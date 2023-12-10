Bakan Yerlikaya duyurdu... Terör örgütünün kış yapılanmasına 12 ilde operasyon!

İçişler Bakanı Yerlikaya, terör örgütün kış yapılanmasına yönelik 12 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar-33 operasyonunda 78 barınma alanının imha edildiğini ve çok sayıda mühimmat ele geçtiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 08:46
Bakan Yerlikaya duyurdu... Terör örgütünün kış yapılanmasına 12 ilde operasyon!
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Terör örgütünün kış yapılanmasına yönelik 12 ilde Kahramanlar-33 operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-33 operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda ANTİ-TANK, OBÜS ve TOP MÜHİMMATI ile TANKSAVAR SİLAHI ele geçirildi" ifadelerini kullandı.


Ali Yerlikaya

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