'Kaçak elektrik' denetimi yapan görevlilere saldırı: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan görevlilere saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

'Kaçak elektrik' denetimi yapan görevlilere saldırı: 2 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:08

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kaçak elektrik kullanımına ilişkin denetim yapan Dicle Elektrik saha ekibine saldırıda bulunan 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kırsal Çokalan Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, 3 abonesiz kullanıcının kaçak elektrik tükettiği tespit edildi.

Başlatılan yasal işlemlere tepki gösteren mahalle sakinleri, ekibe saldırıda bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak elektrik kullanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görevlerini yerine getiren çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Kaçak elektrik kullanımı, sadece ekonomik kayba değil, enerji kalitesinin düşmesine ve dağıtım şebekesinin ciddi zarar görmesine neden oluyor. Kaçak elektrikle mücadelede zaman zaman engellemelerle karşılaşsak da bölge halkına kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devem edeceğiz."


Etiketler: #Şanlıurfa #kaçak elektrik #elektrik

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