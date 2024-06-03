Tekirdağ’da işçi servisi ile panelvan çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu-Ergene yolunda panelvan ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Ergene - Çorlu yolu üzerinde meydana gelen kazada, işçi taşıyan servis ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı.
2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Kaza bölgesine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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