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Kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştırdılar: 2 şüpheliye gözaltı

Kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştırdılar: 2 şüpheliye gözaltı

16.06.2026 10:27:00
Güncellenme:
DHA
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Kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştırdılar: 2 şüpheliye gözaltı

Bursa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenlere yer temin edilip, çalıştırılmasına yönelik operasyonda 19 yabancı uyruklu kişi yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki iki ayrı adreste yabancı uyruklu kişilere yer temin edilip, çalıştırıldıklarını belirledi.

İlk adreste yapılan incelemede 4 yabancı uyruklu erkeğin kimliksiz olduğu, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları ve yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi.

Diğer iş yerine yerine yönelik operasyonda da toplam 15 yabancı uyruklu erkek şahıs belirlendi.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Vize ihlali yapan, kimliksiz ve yasa dışı yollarla ülkeye giren, çalışma izni olmayan ve başka illerde kaydı olduğu öğrenilen göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyon kapsamında ayrıca 2 organizatör yakalandı.

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