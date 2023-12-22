Kaçak kazı yapan 8 kişiye jandarmadan suçüstü
Samsun’da define aramak için kaçak olarak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Samsun’un Terme ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine bölgede operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerinin takibi sonucu E.B., T.S., R.K., H.Y., N.C.O., R.K., İ.G. ve M.K.M.K. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Yakalanan 8 kişi ile birlikte define aramada ve kazıda kullandıkları çeşitli aletlere el konuldu.
Soruşturma devam ediyor.
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