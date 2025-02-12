Kaçak kazı yapanlara suçüstü: Gözaltılar var!
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, 2 merdiven, hilti, kırıcı uç, kazma, 2 kürek ve kovaya el konuldu.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salkımlı Köyü mevkiinde yapılan kontrollerde, M.O., M.Ç. ve H.Ö. köy kırsalında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Ekiplerce, kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, 2 merdiven, hilti, kırıcı uç, kazma, 2 kürek ve kovaya el konuldu. Operasyon kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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