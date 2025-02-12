Yozgat'ta 'kaçak kazıya' suçüstü: 3 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta 'kaçak kazıya' suçüstü: 3 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:28

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y, Ö.Ş. ve B.T.G'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, jeneratör, hilti, kazma, 10 dinamit lokumu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Kaçakçılık #KAÇAK Kazı

İlgili Haberler

Aksaray'da 'kaçak kazıya' suçüstü: 8 kişi yakalandı

Aksaray'da 'kaçak kazıya' suçüstü: 8 kişi yakalandı
Aydın'da kaçak kazıya suçüstü... 10 şüpheli gözaltına alındı!

Aydın'da kaçak kazıya suçüstü... 10 şüpheli gözaltına alındı!
Muş’ta 'kaçak kazı' baskını: Tarihi mermer parçası ele geçirildi

Muş’ta 'kaçak kazı' baskını: Tarihi mermer parçası ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler