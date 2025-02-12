Yozgat'ta 'kaçak kazıya' suçüstü: 3 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y, Ö.Ş. ve B.T.G'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, hilti, kazma, 10 dinamit lokumu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Kaçakçılık #KAÇAK Kazı
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