'Kaçak kullanım' cezasına itiraz: Enerji şirketinde güvenlik görevlisini darbeden 3 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde enerji şirketinin hizmet binasına gelen grup, ‘kaçak kullanım’ cezası nedeniyle yöneticiyle tartıştı, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini darbedip camları kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki enerji şirketi hizmet binasında meydana geldi.
Enerji şirketine abone olan bir grup, 'kaçak kullanım' nedeniyle kendilerine gönderilen cezaya itiraz için yöneticiyle görüştü. Burada gruptan bazıları, tartışma sırasında yöneticiye saldırmak isteyince güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalıştı.
3 GÖZALTI
Güvenlik görevlisini darbeden şüpheliler, daha sonra girişteki kapı camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dağıtılan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #gözaltı #Güvenlik görevlisi #enerji
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon
- Öcalan'dan üç adrese mektup!
- Diyanet’ten şaşırtan uyarılar