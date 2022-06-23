Kaçak kurbağa avcıları suçüstü yakalandı
Adıyaman'da kaçak kurbağa avlayan 7 kişiye 110 bin TL ceza kesildi.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü Göleti'nde kurbağa toplandığı
ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Jandarma
ekipleri göletten kurbağa toplayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yakalanan
kişilerin aracında yapılan kontrolde kasalar içerisinde yaklaşık 200 adet
kurbağaya el konuldu. Su ürünlerine muhalefet ve yasa dışı kurbağa avcılığından
dolayı 7 kişiye toplam 110 bin TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili
soruşturma sürdürülüyor.
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