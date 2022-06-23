Kaçak kurbağa avcıları suçüstü yakalandı

Adıyaman'da kaçak kurbağa avlayan 7 kişiye 110 bin TL ceza kesildi.

İHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 18:25
Kaçak kurbağa avcıları suçüstü yakalandı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü Göleti'nde kurbağa toplandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Jandarma ekipleri göletten kurbağa toplayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan kişilerin aracında yapılan kontrolde kasalar içerisinde yaklaşık 200 adet kurbağaya el konuldu. Su ürünlerine muhalefet ve yasa dışı kurbağa avcılığından dolayı 7 kişiye toplam 110 bin TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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