Kaçak lüks araçlara el konuldu: 38 kişiye soruşturma

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:09

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:25

Ticareti Bakanlığı yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara yönelik, kaçakçılıkla mücadele kapsamında inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks araçları yurda sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

Operasyon başlatan ekipler İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde oldukları belirlenen toplam 15 adet kaçak lüks otomobile el koydu.

Lüks araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon TL olduğu anlaşıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.