‘Kaçak madene önlem alınmıyor’

Maden Mühendisleri Odası 2. Başkanı Veyis Sır, Zonguldak’taki Afganistan uyruklu Vezir Muhammed Nourtani’nin ölümünün ardından yeniden gündeme gelen kaçak madenlere ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00
‘Kaçak madene önlem alınmıyor’
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“Zonguldak’ın en büyük sorunları işsizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntısı” diyen Sır, kaçak ocaklara karşı gerekli önlemlerine alınmadığını vurguladı.

Sır, kaçak ocaklara karşı mücadele için çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Merkezi Zonguldak havzasında olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu, orman bölge müdürlüğü, valilik, muhtarlıklar ve demokratik toplum kuruluşlarından oluşan yapı kurulmalı. Kömürün kaynağının belirlenebilmesi amacıyla MAPEG sevk fişi, kantar fişi, kömür satış izin belgesi ve ilgili tüm evraklar ayrıntılı olarak kontrol edilmeli, denetimler ve cezalar artılmalı, kaçak ocaklara karşı farkındalık eğitimleri düzenlenmeli”


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