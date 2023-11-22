‘Kaçak madene önlem alınmıyor’

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

“Zonguldak’ın en büyük sorunları işsizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntısı” diyen Sır, kaçak ocaklara karşı gerekli önlemlerine alınmadığını vurguladı.

Sır, kaçak ocaklara karşı mücadele için çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Merkezi Zonguldak havzasında olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu, orman bölge müdürlüğü, valilik, muhtarlıklar ve demokratik toplum kuruluşlarından oluşan yapı kurulmalı. Kömürün kaynağının belirlenebilmesi amacıyla MAPEG sevk fişi, kantar fişi, kömür satış izin belgesi ve ilgili tüm evraklar ayrıntılı olarak kontrol edilmeli, denetimler ve cezalar artılmalı, kaçak ocaklara karşı farkındalık eğitimleri düzenlenmeli”

