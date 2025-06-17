Kaçak mescit iptal edildi

Samsun’un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir döneminde başlatılan Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projesi içerisinde yer alan mescit hakkında açılan dava sonuçlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesi Hasan İpek tarafından mescidin kaçak olduğu gerekçesiyle Samsun 3 İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, davaya konu olan imar planının, imar ve kıyı mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde karara vardı.

Samsun 3 İdare Mahkemesi, Atakum ilçesinde yıkılan eski Yalı Kafe alanı üzerine yapılan Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi inşaatının sahil kısmı tarafına eklenen mescit ile ilgili, açılan davada mahkeme, söz konusu mescid ile ilgili alınan yapı ruhsatının, yürürlükteki imar planı kullanım kararlarına uygun olmadığını, yapı ruhsatının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26 maddesine ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 ve 56 maddelerine uygun düzenlenmediğini belirtti.