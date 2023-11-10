Kaçak müteahhit AVM'de yakalandı: 'Adalet yerini bulsun, yakınlarımız rahat uyusun'

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:43

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde yıkılan Emlakbank Evleri’nin firari müteahhiti Mehmet Özat yakalandı.

Özat, kendisini Bilkent AVM’de fark eden Sinem Boyacı tarafından polise teslim edildi.

"BİLKENT AVM’DEYKEN KENDİSİNİ GÖRDÜM"

Aynı zamanda Emlakbank Evleri’nde annesi dahil 10 yakın akrabasını kaybeden Boyacı, yaşananları Cumhuriyet’e şu sözlerle anlattı:

“Bilkent AVM’deyken kendisini gördüm. Önce 'ben o değilim' dedi. Bunun üzerine kimliğini göstermesini istediğimde titremeye başladı. Benim arandığımdan haberim yok dedi, sonrasında kaçma girişimi olunca da kolundan tutarak engelledim. Ardından önce AVM güvenliği sonrasında da polisler geldi. Karakolun önünde bekliyoruz. Bu kişiden şikayetçi olan binlerce kayıp yakını var. Adaletin yerini bulmasını, yakınlarımızın da huzurlu uyumasını istiyoruz.”

Mehmet Özat’ın, Hatay’da müteahhitliğini yaptığı binalarda en az 1000 kişi yaşamını yitirdi.