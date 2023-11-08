Kaçak projeye mescit yaptılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde bulunan eski Yalı Kafe alanına yaptığı kitap kafe ve millet kıraathanesi projesine kaçak bir yapı ekledi.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00
Kaçak projeye mescit yaptılar
Abone Ol google-news

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi eski CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, “Yalı Kafe alanına yapılan inşaata imar kanununa uyulmadığı için dört kere dava açıldı ve bu dört davada da planlar iptal oldu. Biz beşinci kez dava açarken karşımıza bu kez hiçbir planı, inşaat izin belgesi olmayan, imara yasak alana, kıyı kenar bandının içinde çelik bir yapı ortaya çıktı. Büyükşehir belediyesine konu hakkında önerge verildi, lakin cevap alınamadı. Çünkü verilecek cevap yoktu.” dedi. 

Tekcan, “Projede olmayan ve mescit olarak kullanılması düşünülen yapının inşaatı hukuksuzdur” dedi.


Samsun Atakum Atakum Belediyesi kaçak yapı mescit

İlgili Haberler

Samsun'da 'APP plaka' operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da 'APP plaka' operasyonu: 2 gözaltı
Samsung telefonda RAM nasıl temizlenir ve performans nasıl artırılır?

Samsung telefonda RAM nasıl temizlenir ve performans nasıl artırılır?
Samsun'da şüpheli ölüm... Cansız bedeni tuvalette bulundu

Samsun'da şüpheli ölüm... Cansız bedeni tuvalette bulundu

En Çok Okunan Haberler