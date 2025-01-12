İstanbul Fatih'te çamaşırhaneye silahlı saldırı! 4 kişi birden kurşun yağdırdı: Yaralılar var...
İstanbul Fatih’te kasklı 4 şüpheli, sokakta bulunan çamaşırhaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak üzerinde, akşam saatlerinde otomobil ile sokağa gelen kasklı 4 şüpheli, sokaktaki çamaşırhaneye kurşun yağdırdı.
2 KİŞİ YARALANDI
Olay sonrası saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken iş yerindeki V.Ç. ve Ş.G. isimli iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olayda 2 silah polis ekiplerince ele geçirilirken emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
Şahısların iş yerine kurşun yağmuruna tuttukları anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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