İstanbul Fatih'te çamaşırhaneye silahlı saldırı! 4 kişi birden kurşun yağdırdı: Yaralılar var...

İstanbul Fatih’te kasklı 4 şüpheli, sokakta bulunan çamaşırhaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Fatih'te çamaşırhaneye silahlı saldırı! 4 kişi birden kurşun yağdırdı: Yaralılar var...
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İHA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 00:08

İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak üzerinde, akşam saatlerinde otomobil ile sokağa gelen kasklı 4 şüpheli, sokaktaki çamaşırhaneye kurşun yağdırdı.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay sonrası saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken iş yerindeki V.Ç. ve Ş.G. isimli iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayda 2 silah polis ekiplerince ele geçirilirken emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Şahısların iş yerine kurşun yağmuruna tuttukları anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Etiketler: #saldırı #Fatih

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