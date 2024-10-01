Kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Salıpazarı, Terme ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlıkları'nca belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 40 tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü ve 20 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.K. (43), M.E. (56), S.A. (28), Y.E. (35), A.E. (41), K.E. (49) ile M.E. (43) işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Samsun #kaçak silah #silah
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