Gaziantep’te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda toprağa gömülü 2 varil içerisinde uyuşturucu madde ile 4 adet kaçak silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan bir kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 08:53
Gaziantep’te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu yaptı.

Operasyon kapsamında bir adreste yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 varil içerisinde 25,5 kilogram bonzai, 20 gram metamfetamin, 18 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı ile başka bir adreste yapılan aramalarda ise 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 603 adet tabanca fişeği, 147 adet kartuş ve 210 bin TL suçtan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda bir şüpheli şahıs yakalandı.

TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.


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