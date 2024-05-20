Malatya’da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi: 2 tutuklama
Malatya’da bir yolcu otobüsünde 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde silah ticareti ve suç örgütlerine silah temini yapan zanlılara yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda Ankara Yolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan S.K. ile A.C. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
- Helikopterin düştüğü bölge bulundu
- İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti!
- En dağınık kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Kiralarda 'yüzde 25 zam sınırı' devam edecek mi?
- Bir yolcuyla iletişime geçildi
- Volkan Demirel'den boşanma iddialarına yanıt
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
- Arda Güler'den Villarreal ağlarına 2 gol!
- Dev derbide kazanan Fenerbahçe!