Kaçak tarikat yurduna Türk bayraklı, arabalı barikat

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:59

Güncelleme: 07.11.2024 - 13:42

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki 300 yıllık Tahtacı Alevi köyleri arasında yer alan Uzundere’de inşa edilen İsmailağa Cemaatine ait kaçak cemaat yurdu ve Kur’an kursu binası yine polis desteği olmamasından dolayı yıkılamadı. İmar planında çocuk oyun alanı, park, yol, dere ve ağaçlandırılacak alanda kalan parsele inşa edilen yapı için Karabağlar Belediyesi 4. kez yıkım için alana gitti. Yapının etrafının iş makineleri, araçlar ve kimliği belirsiz sarıklı ve cübbeli bir grup tarafından çevrelendiği görüldü. Binaya da Türk Bayrakları asıldığı görülürken grup sık sık "Tekbir" attı. Alanda güvenlik güçlerinin bulunmadığı ve emniyet desteği sağlanmadığı için yıkım ekibi iki ayrı tutanak tutuldu. Çevik kuvvet desteği talebinin yine yerine getirilmemesi nedeniyle yıkım, belediye çalışanlarının ve yurttaşların güvenliği açısından ertelendi.

KAYMAKAMLIK “TERÖR VAR” DEDİ

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer’in imzasıyla belediyeye gönderilen yazıda, yıkım için kolluk gücü sağlanmasının ileri bir tarihte değerlendirileceği belirtildi. Yazıda "İlgi sayılı yazınız incelenmiş olup; Ülkemizde son zamanlarda yaşanan toplumsal olaylar ve terör olayları birlikte değerlendirilmiş ve ilçemiz genelinde alınan güvenlik önlemleri artırılmıştır. 07/11/2024 tarihinde yapmayı plânladığınız yıkım faaliyetleri için kolluk gücü görevlendirilmesi ileri bir tarihte talep edilmesi halinde değerlendirilecektir" ifadeleri yer aldı.

“ELEKTRİK DE KAÇAK”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını ancak güvenlik desteği sağlanmadığı için yıkımı gerçekleştiremediklerini açıkladı. Ayrıca kaçak yapının elektrik kullanımını engellemek için GEDİZ Elektrik’e başvurduklarını, fakat elektrik kesintisinin hâlâ yapılmadığını ifade etti. Alana gelen başkan Helil Kınay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yıkıma hazırız; emniyet desteğinin sağlanmasını bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu kaçak yapının yıkımı ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.