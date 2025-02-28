Kaçak yollarla yurda soktular: 80 milyon TL'lik yedek parça ele geçirildi!

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 80 milyon TL olan kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak yollarla yurda soktular: 80 milyon TL'lik yedek parça ele geçirildi!
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:05

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye oto yedek parçası getirenlere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin, kaçak motor ve yedek parçaları farklı illere sevk ederek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

15 GÖZALTI!

Ankara merkezli Gaziantep ve Şırnak’ta 11 Şubat’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1340 araç motoru ve parçaları ile 2 bin 559 gümrük kaçağı araç yedek parçası ele geçirildi.

Piyasa değeri 80 milyon TL olarak değerlendirilen kaçak ürünlere el konulurken, operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Ankara #gümrük #Operasyon #Yedek Parça

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