Sivas'ın 2 ilçesinde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Yakayı ele verdiler!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:39

Güncelleme: 26.02.2025 - 10:42

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Ulaş ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ulaş ve Koyulhisar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 7 ruhsatsız tabanca, faturasız kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 793 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.