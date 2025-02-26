Sivas'ın 2 ilçesinde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Yakayı ele verdiler!
Sivas'ın Ulaş ve Koyulhisar ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Ulaş ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ulaş ve Koyulhisar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
4 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 7 ruhsatsız tabanca, faturasız kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 793 mermi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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