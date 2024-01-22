Kastamonu'da aracında kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:13

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:51

Kastamonu'da Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 10 parça kağıt mendil ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.