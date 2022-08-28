Kaçırdıkları traktörle şarampole yuvarlandılar: Mert öldü, kardeşi yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Mert (17) ve kardeşi Burak (14) Mantarcı, düğün konvoyuna katılmak için ailelerinden izinsiz aldıkları traktörle şarampole devrildi. Kazada Mert Mantarcı hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı.

DHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 14:03
Kaçırdıkları traktörle şarampole yuvarlandılar: Mert öldü, kardeşi yaralı
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Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çakır köyünde, 27 Ağustos Cumartesi akşam saatlerinde Mert Mantarcı, ailesinden habersiz aldığı traktörle kardeşi Burak Manarcı ile düğün konvoyuna katılmak için evden çıktı. Mantarcı'nın kontrolünden çıkan traktör, takla atarak şarampole uçtu.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Mert Mantarcı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaralı kardeşi Burak Mantarcı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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