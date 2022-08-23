Ot taşırken devrilen traktörünün altında kalıp, ağır yaralandı

Kars'ta, ot taşırken devrilen traktörünün altında kalan Eren Özkesemen, kepçeyle kurtarıldı. Ağır yaralanan Özkesemen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 17:27
Ot taşırken devrilen traktörünün altında kalıp, ağır yaralandı
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Selim ilçesinin Oluklu köyü kavşağında, saat 15.00 sıralarında, tarladaki otları biçtikten sonra traktörün römorkuna yükleyen Eren Özkesemen, Çerme köyündeki evine gitmek üzere yola çıktı. Özkesemen, kontrolünü kaybedince devrilen traktörünün altında kaldı.

DURUMU AĞIR

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin gelmesini beklemeyen çevredekiler, yoldan geçen kepçeyle traktörün altındaki sürücüyü kurtardı. Ağır yaralı Özkesemen, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. 


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