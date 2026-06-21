Kaçırılan Erhan Karaal soruşturmasında yeni ayrıntılar: Gözaltı sayısı artıyor!

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da Maltepe'de evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılmıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri operasyonla Karaal'ı kurtarmış ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheliyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonlarla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.