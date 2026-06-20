Kaçırılan Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi

Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı.

Akşam 21.00 sıralarından evinden çıkan Karaal, bir araçtan inen kimliği belirsiz üç kişi tarafından darp edilerek araca bindirildi. İddiaya göre Karaal'ın kafasına siyah poşet geçirildi. Kaçırılma anları ise bir komşusu ve Karaal'ın çocuğu tarafından görüldü.

AYNI MODEL, RENK VE PLAKASI KOPYALANMIŞ BİR ARAÇ

Olayın ardından Karaal'ın eşi karakola başvurdu. Soykan, Karaal'ın kaçırıldığı sokakta bulunan bir araçla aynı model ve renge sahip plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

TUZLA'DA BULUNDU

Çalışmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın darp edildiği ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Gelişmelerin ardından önce olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi, ardından 1 ve dün akşam saatlerinde 2 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.