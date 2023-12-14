Kaçırıldığı iddia edilmişti... 16 yaşındaki çocuk İzmir'de bulundu!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:31

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:31

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’nde 9 Aralık Cumartesi günü meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki N.A., 9 Aralık Cumartesi gece saatlerinde evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Kız kardeşine misafirliğe giden anne Özgür A., eve geldiğinde kızını göremeyince durumu yakınlarına haber verdi. Yakınları her yerde N.A.'yı ararken, şehir dışında olan babaya da haber verildi. Baba Yasin A., ilk uçakla İstanbul’a geldi. Ailenin yakınları sokak sokak gezerek kız çocuğunu aramaya devam etti. Polis Merkezi Amirliğine giden aile kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada N.A.'nın babası, kuzeni ve teyzesine kaçırıldığına yönelik mesajlar gönderdiği iddia edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

N.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Bayraklı semtinde bulundu. Kızlarının bulunduğu haberini alan aile gece saatlerinde İzmir'e hareket etti. Çocuğun ilk ifadesinde aile baskısı nedeniyle evden kaçtığını söylediği iddia edildi. N.A.'nın kaybolmasıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı da öğrenildi.