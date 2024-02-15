CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi

CHP lideri Özgür Özel, 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu paylaştı. "İşimiz, gücümüz Türkiye" notuyla paylaşılan videodaki görüntülerde adaylar arasında Lütfü Savaş'ın olmaması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 21:01
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li 14 büyükşehir ve il belediye başkan adayının yer aldığı tanıtım videosunu, "İşimiz, gücümüz Türkiye" notuyla paylaştı.

Usta sanatçı Barış Manço’nun ‘Anlıyorsun değil mi’ eserinden uyarlanan şarkıda “Gücümüz Türkiye, işimiz belediye” sloganı tekrarlanıyor. Şarkının klibinde CHP’li büyükşehir belediye başkanları ve adayları yer alıyor.

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Videoda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yurttaşlarla bir araya geldiği görüntülere yer verildi.

Adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın tanıtımda ve Özel ile birlikte yer almaması dikkat çekti. CHP kaynakları reklam çekimlerinin 5-6-7 Şubat'ta yapıldığını, Lütfü Savaş'ın depremin yıldönümüne gelen bu tarihte Hatay’dan ayrılamadığı için çekimlere katılamadığını söyledi. 


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