KADES ihbarına giden polis, uzun namlulu ve dürbünlü tabanca ele geçirdi

Yayınlanma: 20.04.2024 - 16:42

Güncelleme: 20.04.2024 - 16:47

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten KADES ihbarı gelmesi üzerine harekete geçti. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tartışan M.Ş. ve S.A. ile görüştü.

Görüşme sırasında, M.Ş. evde S.A.'ya ait uzun namlulu ve üzerinde dürbün bulunan olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada söz konusu uzun namlulu dürbünlü tam otomatik iki silah ve çok sayıda mermi bulundu.

Tabancanın kendisine ait olduğunu belirten S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.