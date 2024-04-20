KADES ihbarına giden polis, uzun namlulu ve dürbünlü tabanca ele geçirdi
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis, adreste uzun namlulu tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Ayrıca, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten KADES ihbarı gelmesi üzerine harekete geçti. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, tartışan M.Ş. ve S.A. ile görüştü.
Görüşme sırasında, M.Ş. evde S.A.'ya ait uzun namlulu ve üzerinde dürbün bulunan olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada söz konusu uzun namlulu dürbünlü tam otomatik iki silah ve çok sayıda mermi bulundu.
Tabancanın kendisine ait olduğunu belirten S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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