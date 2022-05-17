17 Mayıs 2022 Salı, 17:43

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında belediyede görevli çalışanların da olduğu 54’ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği haberlerine tepki gösterdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ne açıklama yaptı? Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kimdir?



KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?



Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973'de Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2. ve 3. dönem Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı Mahmut Odabaşı'ndan başlayarak, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdi olarak, küçük yaştan itibaren siyasetin içinde yer aldı.

ŞERDİL DARA ODABAŞI'NIN SİYASİ YAŞAMI



Lise yıllarında 1989 yerel seçimleri sırasında Ankara'da SHP Emek Mahalle Temsilciliği'nde çalıştı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Örgütlenmenin gücüne inanan Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen, evrensel sosyal demokrat değerlerinin yaygınlaşması amacıyla kurulan derneğin kuruluşunda görev aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

1994 Yerel Seçimleri'nde merkez seçim ofisinde görev yapan Odabaşı, Oğuz Kaan Salıcı'nın 2011 yılında CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği dönemde İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012 yılında tekrar seçilerek, İl Başkan Vekili ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı döneminde CHP İstanbul İl Sekreteri olarak görev aldı. İl yönetiminde çalıştığı farklı dönemlerde başta 2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde partisinin Kadıköy adayı olan Odabaşı, %65,99 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. 1999 yılından, Kadıköy Belediye Başkanı seçildiği güne kadar, kendi kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışan Odabaşı, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI NE AÇIKLAMA YAPTI?



Odabaşı,“İktidardan Kadıköy’e değil, algıya operasyon” başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Bugün, mevcut iktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz. Basına, ‘Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet operasyonu’ olarak yansıyan ‘haber’ apaçık ki Kadıköy Belediyesi’ne karşı yapılan siyasi bir operasyonun parçasıdır. Kadıköy Belediyesi’ne ne bir polis girdi ne de arama yapıldı. Ama medyaya öyle bir servis yapıldı ki sabahın ilk saatlerinden itibaren, belediyenin bütün kadroları gözaltına alınmış gibi haberler yayımlandı.

Oysa gerçek başka. Bugün yapılan, Atatürk Havalimanı’nın yıkılma süreci ile oluşan kamuoyu duyarlılığını farklı bir yöne kaydırmak amaçlı bir algı yönetimidir. Kadıköy, CHP’nin kalesidir! Cumhuriyet değerlerinin en temel savunucusudur. Bugün Atatürk’ün ismini havalimanından silmek isteyenler eş zamanlı olarak bu operasyonu kurgulayarak yaptıklarını kapatmaya çalışıyorlar. İzin vermeyeceğiz!

Son dönemde Kadıköy Belediyesi olarak hükümet ile sık sık karşı karşıya geliyoruz. ‘Söğütlüçeşme’ye AVM yaptırmayacağız’ diyoruz, ‘Kalamış halkındır’ diyoruz, ‘Eski tren istasyonlarını bize verin, halkın kullanımına açalım’ diyoruz. Yani hükümetin rant projelerine açıktan karşı çıkıyoruz. Belli ki birilerini rahatsız etmişiz. Kadıköy’ün Cumhuriyetin değerlerini savunan bir kale olmasını hazmedemiyorlar. Asla fethedemeyecekleri bu kaleyi şimdi algı operasyonları ile yıpratmaya çalışıyorlar. Eğer bir belediyeye rüşvet ve yolsuzluk üzerinden soruşturma başlatılacaksa bunun adresleri bellidir ve bu adresler arasında Kadıköy yoktur! Kadıköy halkı ve kamuoyu bilmeli ki; hiçbir zaman hukuksuzluğun yanında durmayacak ve Kadıköy halkının menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz. Tehdit ve saldırılar karşısında asla geri adım atmayacak, Cumhuriyetin değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Halkın gündemini değiştiremezsiniz, buna izin vermeyeceğiz!”

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA



Öte yandan, Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada da savcılık ya da emniyet birimleri tarafından belediyeye aktarılan bir bilgi bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan basın duyurusunda, aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta memurlarının da bulunduğu 54’ü kamu görevlisi, 224 kişinin rüşvet ve suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi bulunmaktadır. Konuyla ilgili, savcılık ya da emniyet birimleri tarafından belediyemize aktarılan bir bilgi bulunmamakla birlikte, kurumumuz kendi iç sorgulamasında gözaltına alınan personelin sayısını ve kimliklerini belirleme çalışması yapmaktadır. Gözaltına alınan 224 kişiden sadece 54’ü kamu çalışanıdır. Sağlıklı ve net bir bilgi alındıkça, kamuoyu bilgilendirilecektir.''