Kadıköy Belediyesi'nden 'atalık tohum' şenliği

Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:47

Güncelleme: 29.04.2024 - 12:48

Kadıköy Belediyesi’nin atalık tohum üretimini korumak, desteklemek ve çoğaltmak amacıyla bu yıl 3.’sünü düzenlediği Kadıköy Tohum Takas Şenliği, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirildi. Ziyaretçilere atalık tohumların hediye edildiği şenlikte 30’dan fazla üretici ve kooperatif de stant açtı.

Şenlik, Göztepe’de bulunan Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi, şenliğe katılan herkese domates, roka, biber, hıyar, kabak, dereotu ve maydonoz tohumları hediye etti. Etkinlikte yerel üreticiler de birbirleriyle atalık tohum takası yaptı. 30’dan fazla üretici ve kuruluş açtıkları stantlarda doğal ve ekolojik şartlarda yetişen yerli ürünlerini tanıttı.

TOHUM TAKAS ŞENLİĞİNE YOĞUN İLGİ

Kadıköy Tohum Takas Şenliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çocuklar hem de yetişkinlere özel birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak İstanbullulardan yoğun ilgi gördü. Kadıköy’de etkili olan sağanak yağmura rağmen şenliğe katılan vatandaşların bazıları ekolojik tarım ve atalık tohumun önemiyle ilgili bilgilerini tazeledi bazıları ise ilk defa atalık tohumlarla tanışma fırsatı buldu. 3. Kadıköy Tohum Takas Şenliği’nde 6 farklı başlıkta atölyeler ile Tohumun Önemi başlıklı bir panel de düzenlendi. Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Çiftçi Berin Ertürk, Tarım Yazarı Abdullah Aysu konuşmacı olarak katıldı.

“TOHUM TAKASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Şenlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serpil Bayram, “Kadıköy Belediyesi olarak bu yıl, 3. Tohum Takas Şenliğimizi kutluyoruz, yapıyoruz. Tohum takasını biz çok önemsiyoruz. Çünkü atalık tohum gerçekten bize bırakılmış bir miras. Amacımız bu tohumları yaygınlaştırmak, çoğaltmak ve daha kaliteli ürüne ulaşmak. Devamında da her sene bu tohum takas şenliğini yapmayı planlıyoruz” dedi.

“MUTFAKLARIMIZI MARKETLERİN UZANTISI OLMAKTAN KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yaşam Dostu Gıda Dayanışma Grubu üyesi Nezih Gençler de gıda topluluğu olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Buraya Şişli’den geliyoruz. Doğal üretim yapan, ot, böcek öldürücü kullanmadan, kimyasal gübre kullanmadan üretim yapan üreticilerimizden alıp getirip tüketicilerle paylaşıyoruz. Ben ekşi mayalı ekmek yapıyorum. Probiyotik yoğurt yapıyoruz. Mutfaklarımızı marketlerin uzantısı olmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü marketler raf ömrünü uzatıcı katkı maddeleriyle, organik adı altında bir sürü kimyasal kullanılan ürünlere mahkûm ediyor. Biz de kendi mutfaklarımızda kendimizin üretebildiği ürünleri üretip dostlarımızla, komşularımızla paylaşıyoruz.”

“BU ŞENLİK, İNSANLARA ATA TOHUMLARI KULLANMAYI YENİDEN HATIRLATACAK”

Kadıköy Tohum Takas Şenliği’ne Balıkesir’den gelen yerel üretici Nur Ege Orcan ise “Bu tohum takas şenliğinin insanlara ata tohumlarını kullanmayı yeniden hatırlatacağını, sağlığa dönüş şeklinde bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Etkinliği çok yararlı buluyorum. Biz de Balıkesir’den bir üreticiyiz. Burada yeni insanlarla tanışma ve doğal ürünlerimizi yeni insanlarla tanıştırma fırsatımız oldu. Kadıköy Belediyesi’nin böyle bir etkinlik düzenlemesini çok faydalı buluyorum” diye konuştu.

Öncekİ yıllarda gerçekleştirilen tohum takas şenliklerine de katılan Kadıköylü üretici Bora Aysun da “Buradan aldığım tohumları dikiyorum, kullanıyorum, üretiyorum. Ben de buraya getirip takasa katılıyorum. İnsanlara veriyorum. Böyle bir etkinlikten çok memnunum” dedi.