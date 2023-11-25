Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdaki yolcu denize düştü

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

DHA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:04
Abone Ol google-news

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

O anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.


kadıköy vapur beşiktaş Şehir Hatları

İlgili Haberler

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Şehir hatları kış tarifesi ne zaman başlıyor? İstanbul vapur kış tarifesi saatleri...

Şehir hatları kış tarifesi ne zaman başlıyor? İstanbul vapur kış tarifesi saatleri...
Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş 300’ün üzerinde geminin onarıldığını söyledi: Haliç hayata döndü

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş 300’ün üzerinde geminin onarıldığını söyledi: Haliç hayata döndü

En Çok Okunan Haberler