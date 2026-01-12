Kadıköy'de 809 bin liralık vurgun: Aradığı kadını 'bankacıyım' diyerek dolandırdı!

Kadıköy'de Göztepe Mahallesi'nde polise başvuran N.Ö., kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

N.Ö.’nün polisteki ifadesinde, “Beni telefonla arayıp kredi sigortalarımın iptal edileceğini, zarara uğramamam için 809 bin liramı söyleyecekleri hesaba göndermemi istediler. Ben de inanıp gönderdim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

N.Ö.’nün şikâyetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, gönderilen parayı bankadan çeken şüphelinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Teknik takibin ardından şüpheli Furkan D. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.