Kadıköy’de gözaltına alınan gençten işkence iddiası: ‘Makatıma şişe soktular’

Gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu, Onlar TV’de yaptığı açıklamalarda İstanbul Kadıköy’de gözaltına alınan bir gencin işkenceye maruz kaldığı iddiasını gündeme getirdi.

İddiaya göre uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcılık tarafından serbest bırakılan 18,5 yaşındaki genç, karakolda darbedildiğini ve makatına şişe sokularak işkenceye uğradığını öne sürdü.

Terkoğlu, gencin telefon şifresini vermek istemediği için şiddet ve işkenceye maruz kaldığını belirterek, gencin avukatıyla görüştüğünü aktardı. Terkoğlu, “Bu kan dondurucu ifadeler üzerine gencin avukatıyla görüştüm. Vekiliyle görüştürülmediğini söyledi. Altı saatlik bir mücadele sonucunda görüşebildiğini, bu süreçte de işkencenin yaşandığını ifade etti” dedi.

GENCİN İFADESİ KAN DONDURDU!

Terkoğlu’nun aktardığına göre gencin savcılıktaki ifadesinde şu sözler yer aldı: “4-5 polis memuru yumruk ve tokatla darp etti. Sonrasında beni polis merkezine götürüp ters kelepçe yapıp yeniden dövdüler. Sol yüzüm ve sol omzum yaralandı. Bu polis memurları beni darp ettikten sonra pantolonumu sıyırıp bir litre kola şişesini anal bölgeme soktu. Diğerleri de izledi. Sonrasında bana zorla tutanak imzalattılar.”

ADLİ TIP İDDİAYI DESTEKLEDİ

Terkoğlu, olayın ardından hazırlanan Adli Tıp raporunda gencin iddialarını destekleyen bulguların yer aldığını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu raporun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından işkence iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Kadıköy’de uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcılıktan serbest bırakılan 18 buçuk yaşındaki çocuk, karakolda makatına şişe sokularak dayaklı işkenceye uğradığını iddia etti.

Adli Tıp Raporu’nun olayı doğrulayan raporunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet… https://t.co/E8vrFhplFk — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 5, 2026

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 3 Mart 2026 tarihinde Kadıköy’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan M.A.E.Ş. isimli kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialar üzerine aynı gün soruşturma başlatıldığı bildirildi.