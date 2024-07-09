Öğretmen, meslektaşını öldürdü!

Diyarbakır'da öğretmen Zeynep A. (39) sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı (41) tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:17
Öğretmen, meslektaşını öldürdü!
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Olay, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir sitenin 9 katlı binasının 6'ıncı katındaki dairede meydana geldi. Öğretmen Zeynep A., sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı evine çağırdı.

İkili arasında çıkan tartışmada Zeynep A., tabancayla Osman Karaaslan'a ateş etti. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolde Osman Karaaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Evde bekleyen Zeynep A., polis ekipleri tarafından olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. Osman Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

2 çocuk annesi Zeynep A. emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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