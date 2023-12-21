Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza: Seferler normale döndü

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 21:24
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza: Seferler normale döndü
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Metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Kalabalık nedeniyle metro araçlarına binmek isteyenler güçlük çekti.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.


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