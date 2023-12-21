Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.
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