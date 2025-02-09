Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu: 3 ay önce kaybolan kardeşlerden biri olduğu düşünülüyor
Kadıköy Sahili'nde öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset deniz polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can’a ait olduğu düşünülüyor.
Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.
Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören yurttaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen deniz polisi denizdeki cesedi tekneye alarak karaya çıkardı. Deforme olan cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri Velat Can’ın kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi.
Can’a ait olduğu düşünülen ceset, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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