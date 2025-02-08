Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğramıştı! Ünlü İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğramıştı! Ünlü İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:18

Türkiye'nin konuştuğu olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.

İddiaya göre; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

5 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞTI

Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’daki ünlü bir İtalyan restoranın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi’nin yoğun bakımdaki tedavisi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde bir süredir devam eden 14 yaşındaki çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #italyan şef #kadıköy

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