Düzce'de şüpheli ölüm: Çalışır haldeki araçta vurulmuş halde bulundu
Düzce’de 29 yaşındaki şahıs, park halindeki aracın içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Aydınpınar Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir aracın çalışır halde olduğunu, sürücüsünün ise baygın halde durduğunu fark eden yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin Malik G. (29) olduğu belirlendi. Vücudunda silah yarası bulunan Malik G’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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