Düzce'de şüpheli ölüm: Çalışır haldeki araçta vurulmuş halde bulundu

Düzce’de 29 yaşındaki şahıs, park halindeki aracın içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düzce'de şüpheli ölüm: Çalışır haldeki araçta vurulmuş halde bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:00

Olay, sabah saatlerinde Aydınpınar Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın çalışır halde olduğunu, sürücüsünün ise baygın halde durduğunu fark eden yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin Malik G. (29) olduğu belirlendi. Vücudunda silah yarası bulunan Malik G’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.


Etiketler: #Düzce #ölü bulundu

İlgili Haberler

Üniversite öğrencisi yatağında ölü bulundu

Üniversite öğrencisi yatağında ölü bulundu
Doktor aracında ölü bulundu: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Doktor aracında ölü bulundu: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Zonguldak'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!

Zonguldak'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler