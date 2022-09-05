Kadıköy'de '1 milyon liralık' hırsızlık
İstanbul Kadıköy'de kapısının kilidini kırarak girdikleri evdeki iki kasayı açarak 1 milyon lira değerinde altın ile 500 Euro ve 60 bin lira çalan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin apartmana girmeleri ve çaldıklarıyla kaçtıkları anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Suadiye, Zihni Sakaryalı Sokak'ta 29 Ağustos Pazartesi günü polise başvuran iş insanı V.B.B. evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
İfade veren V.B.B. sabah saat 08.30'da evden ayrıldığını, akşam geri döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, evine giren hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLDİ
V.B.B. kasaların içinde 1 milyon lira değerinde altın, 500 Euro ve 60 bin lira olduğunu belirtti.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerİ, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin saat 10.20'de apartmana giriş yaptıkları daha sonra 11.50'de çaldıklarıyla birlikte hızla uzaklaştıkları görülüyor.
YAKALANDILAR
Polis yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Fatih'te gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu Archıl A.(32), Moldova uyruklu Ivan B.(32), Moldova uyruklu Maxim D.(32) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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