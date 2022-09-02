Saniye saniye kameraya yansıdı: Site bahçesinden 'motosiklet' hırsızlığı

02 Eylül 2022 Cuma, 12:45

Hamidiye Mahallesi 1’inci Kutlu Sokak’ta, 1 Eylül Perşembe günü saat 06.30 sıralarında bir sitenin bahçesine giren maskeli ve şapkalı şüpheli, önce etrafı inceledi, ardından park halindeki 2 motosikletin yanına gitti.

SÜRÜKLEYEREK ÇIKARDI

Birini kilitli olduğu için alamayan şüpheli, hemen yanındaki Hayrettin Bozkurt’a ait 16 APV 231 plakalı motosiklete yöneldi. Kilidi açık olan motosikleti sürükleyerek siteden çıkaran şüpheli, daha sonra gözden kayboldu.

HIRSIZ ARANIYOR

O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sabah motosikletini park ettiği yerde bulamayan sürücünün ihbarıyla polis ekipleri soruşturma başlattı. Görüntüleri izleyen ekipler, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.