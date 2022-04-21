Kadıköy’de 11 katlı binanın çatısı yandı
Kadıköy’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 11 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiyenin müdahalesi ile başka binalara sıçramadan söndürüldü.
Kadıköy Erenköy Mahallesi Telli Kavak sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 11 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
İşçilerin çatı söküm çalışmaları sırasında çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
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