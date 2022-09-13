Kadıköy'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kadıköy'de işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde Ersan E. yönetimindeki 34 LCC 877 plakalı servis minibüsü, Serkan M. yönetimindeki 34 LAC 467 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Serkan M.'nin kullandığı minibüs, çarpmanın etkisiyle devrilip yan yattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yan yatan minibüsten yaralı çıkartılan Hande E., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- 'O laf Mustafa Kemal'e ait'