Kadıköy'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 09:01
Kadıköy'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde Ersan E. yönetimindeki 34 LCC 877 plakalı servis minibüsü, Serkan M. yönetimindeki 34 LAC 467 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Serkan M.'nin kullandığı minibüs, çarpmanın etkisiyle devrilip yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yan yatan minibüsten yaralı çıkartılan Hande E., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


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