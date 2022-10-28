Kadıköy’de 30 yıllık arkadaşına kurşun yağdırdı
Kadıköy’de bir şahıs, kendisine ait işyerinde çalıştığı esnada 30 yıllık arkadaşının silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre, Şener Över, (41) kendisine ait işyerinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanına gelen 30 yıllık arkadaşı Mustafa Gübül’ün (40) silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli Mustafa Gübül, bir süre uzaktan takip ettiği arkadaşının dükkanına girerek yanında taşıdığı silahla Över’in üzerine 13 el ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan Över, yaralandı. Saldırgan Gübül ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Silah seslerini duyanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Öte yandan saldırganın olay yerine gelerek arkadaşı Över’i bir süre uzaktan takip ettiği ve saldırı sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Hastaneye kaldırılan Över, 40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Vücudundaki 1 kurşunla tedavisi devam eden Över’in eşi Gamze Över saldırganın yakalanmasını isteyerek, ikili arasında herhangi bir husumet olmadığını belirtti.
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